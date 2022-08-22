Иркутск, 22 августа, 2022, 08:54 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 22 августа известило о задержании подозреваемого в сожжении уличного автомата для приготовления чая и кофе. Сообщение о возгорании машины по выдаче напитков поступило в полицию рано утром 19 августа. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа и пожарные.

WorldEnglish Огонь

Внутри устройства полицейские обнаружили бутылку из-под горючей жидкости. В ходе опроса владельца кофемашины сыщики выяснили, что несколько часов назад предпринимателю позвонил незнакомец и высказывал недовольство о работе автомата.

В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий сыщики выяснили, что к содеянному вероятно причастен 36-летний местный житель, работающий на стройке, и задержали его.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3675873" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

В настоящее время с задержанным работают сотрудники полиции. Его действия квалифицируются с точки зрения уголовного и административного законодательства. В частности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за умышленное уничтожение имущества путем поджога.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая 2022 года на острове Хужир в Иркутской области виновниками пожара оказались двое подростков 9 и 13 лет. Они признались, что без разрешения владельца проникли на катер, накрытый пологом, и играли со спичками. Они не заметили, что на палубе пролит горюче-смазочный материал. Одна из горящих спичек упала на пол, и он воспламенился. Испугавшись произошедшего, мальчики убежали.

Читайте также: В Приангарье дети спалили катер