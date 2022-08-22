Сан-Себастьян, Испания, 22 августа, 2022, 08:53 — ИА Регнум. «Барселона» одержала победу над «Реал Сосьедадом» в матче второго тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 4:1.

(сс) Sven Mandel Роберт Левандовский

В составе «Барселоны» дубль оформил нападающий Роберт Левандовский. Ещё по голу форварды Усман Дембеле и Ансу Фати.

На сегодняшний день «Барселона» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, на счету команды четыре очка. «Реал Сосьедад» с тремя очками идёт на 10-м месте.

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