Екатеринбург, , 09:03 — REGNUM Жителя Кировграда Свердловской области будут судить из-за ДТП с пострадавшими. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По вине уральца в декабре 2021 года в Екатеринбурге произошло ДТП. Обвиняемый при совершении обгона не убедился в безопасности своего манёвра. В результате, водитель находившегося позади автобуса был вынужден применить экстренное торможение. Транспортное средство вынесло на полосу встречного движения, где оно столкнулось с легковым автомобилем. Водитель иномарки получил тяжёлые травмы.

Обвиняемый вышел из автомобиля для осмотра места ДТП, после чего уехал в неизвестном направлении. При этом мужчина не удостоверился о наличии или отсутствии пострадавших.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга. Свердловчанину грозит до 7 лет лишения свободы и лишение права управлять транспортным средством в течение трёх лет.

Отметим, в июле на Среднем Урале зафиксирован всплеск ДТП. В результате аварий погибли 40 человек.