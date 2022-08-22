Кызыл, 22 августа, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Глава Тувы Владислав Ховалыг поздравил жителей с Днём Государственного флага России. 22 августа, по его словам, мы выражаем глубокое уважение к одному из главных символов нашей державы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Тувы Здание правительства Тувы

«Наш флаг — это символ великой страны с богатой историей и многовековыми традициями, олицетворение единства и духовной сплоченности народа», — написал он в своём телеграмм-канале.

Владислав Ховалыг напомнил, что в России живут и трудятся миллионы людей разных национальностей и вероисповеданий, которых объединяет любовь к Родине и желание сделать её ещё более могучей и процветающей.