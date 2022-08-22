Анкара, 22 августа, 2022, 18:17 — ИА Регнум. На предложения со стороны Турции вернуть Запорожскую АЭС киевскому режиму реагировать не стоит. Об этом 22 августа заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Следите за развитием событий в трансляции: «Один Za Vсех и Vсе Za одного: СВО России на территории б. УССР — трансляция»

«Нет никакой «союзной» Турции. Она как была членом НАТО, так им и остаётся. И подписание данного обращения свидетельствует о том, что турки по-прежнему придают членству в НАТО большое значение», — заявил эксперт.

Турция по собственным причинам не присоединилась к санкциям и превратилась для нас в важного ситуативного партнёра, констатировал политолог.

«Но не более того. У нас слишком много противоречий, чтобы говорить о союзе. Поэтому никак реагировать на такие предложения не надо» — заключил Трухачёв.

Напомним, что руководство Турции предложило вернуть киевским властям Запорожскую АЭС.