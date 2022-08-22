Сеул, , 08:52 — REGNUM Во втором квартале 2022 года индекс потребительских цен в Южной Корее составил 107,54 пункта, что на 5,4% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Статистической службы страны.

Инфляция Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, нынешний показатель является самым большим за второй квартал с 1998 года, когда инфляция составила 8,2%.

Стоимость нефтепродуктов увеличилась на 36,3%, а цены на переработанные продукты питания — на 7,6%.

Известно, что инфляция в провинции Канвондо составила 6,6%, в провинции Кёнсан-Пукто — 6,5%, на острове Чеджу — 6,4%, в Сеуле — 4,6%.

Индекс потребительских цен — один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня цены на товары и услуги (потребительской корзины) за определенный период в экономике.