Сеул, 22 августа, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Во втором квартале 2022 года индекс потребительских цен в Южной Корее составил 107,54 пункта, что на 5,4% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Статистической службы страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

Согласно опубликованным данным, нынешний показатель является самым большим за второй квартал с 1998 года, когда инфляция составила 8,2%.

Стоимость нефтепродуктов увеличилась на 36,3%, а цены на переработанные продукты питания — на 7,6%.

Известно, что инфляция в провинции Канвондо составила 6,6%, в провинции Кёнсан-Пукто — 6,5%, на острове Чеджу — 6,4%, в Сеуле — 4,6%.

Индекс потребительских цен — один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня цены на товары и услуги (потребительской корзины) за определенный период в экономике.