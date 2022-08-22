Москва, , 08:49 — REGNUM Военнослужащих Вооружённые силы Великобритании должны предупредить свои семьи, что их могут направить на войну с Россией. Об этом сегодня, 22 августа, в официальном журнале британской армии Soldier заявил уоррент-офицер Пол Карни.

Британские военные U.S. Army

По его мнению, мир сталкивается с новыми реалиями, и Великобритания готова противостоять любой агрессии.

«Найдите контактные телефоны телефоны отделов социального обеспечения и священников для помощи родственникам в наше отсутствие», — заявил Карни.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о запуске программы подготовки военнослужащих ВСУ.

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