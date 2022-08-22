Белград, , 08:49 — REGNUM С 1 ноября 2022 года Сербия не сможет из-за антироссийских санкций получать нефть из России, доставляемую в страну вначале танкерами по Адриатическому морю и затем по нефтепроводу через территорию Хорватии. Об этом 21 августа напомнил сербский президент Александр Вучич в обращении к гражданам.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что будем делать с электроэнергией, нефтью? С 1 ноября не будет российской нефти для нас, мы будем под санкциями (ограничениями на поставки из РФ — ред.)», — сказал он.

При этом ранее Вучич рассказал, что из-за антироссийских санкций Сербия ищет альтернативных поставщиков и новые коммерческие хранилища для обеспечения резервов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербские власти защитят людей нетрадиционной ориентации от любых притеснений.