Нижняя Салда, Свердловская область, , 08:49 — REGNUM В Нижней Салде Свердловской области автомобиль сбил двух девочек. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла в районе улицы Фрунзе. Установлено, что дети переходили дорогу на зелёный свет. Их доставили в больницу.

Автомобилист заявил сотрудникам ГИБДД, что его ослепило солнце и он не заметил красного сигнала светофора. В отношении него составили административный протокол.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле на территории области произошло 268 дорожных аварий. По сравнению с тем же месяцем 2021 года рост составил 8,1%.