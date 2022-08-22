Оренбург, 22 августа, 2022, 08:48 — ИА Регнум. В Оренбурге прошёл флешмоб «Za флаг России!», сообщили 22 августа в пресс-службе УФССП по Оренбургской области.

УФССП по Оренбургской области флешмоб «Za флаг России!»

В честь Дня флага России активисты «Молодой гвардии» и судебные приставы-исполнители развернули большой российский триколор и пронесли его под звуки марша военного оркестра по периметру парка. Главный судебный пристав Оренбургской области Руслан Шерстнёв, подчеркнул, что флаг России — это не просто символ страны, это символ единения, государственности, твердости, побед и великой истории Родины.

Напомним, в селе Подгородняя Покровка под Оренбургом ранее развернули самый длинный триколор в России. Протяженность полотнища составила 1,3 тыс. км.