Пекин, 22 августа, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Китай понизил базовую ставку кредитования и ипотечную ставку, дополнив этим меры смягчения денежно-кредитной политики, принятые на прошлой неделе, в рамках активизации усилий по оживлению экономики, ослабленной кризисом на рынке недвижимости и ростом заболеваемости COVID-19, как передает агентство Reuters.

Handelsblatt.com Центральный банк Китая

Народный банк Китая (НБК) в своих усилиях по оживлению экономического роста вынужден балансировать на краю пропасти. Слишком сильное стимулирование может усилить инфляционное давление и создать риск оттока капитала, в то время как Федеральная резервная система США и центральные банки других стран агрессивно повышают процентные ставки.

Однако слабый спрос на кредиты заставляет НБК делать всё возможное, чтобы удержать экономику Китая на плаву.

В понедельник 22 августа центральный банк КНР снизил ставку по годовым кредитам для первоклассных заемщиков на 5 базисных пунктов до 3,65%, а пятилетнюю ставку — на 15 базисных пунктов до 4,30%.

В последний раз годовая ставка снижалась в январе. Пятилетняя ставка, которая в последний раз снижалась в мае, влияет на ценообразование ипотечных кредитов.

«В целом, из всех последних заявлений НБК складывается впечатление, что политика смягчается, но не резко», — сказала экономист по Китаю консалтинговой компании Capital Economics Шиана Юэ. — Мы ожидаем еще два снижения ставок НБК на 10 б. п. до конца этого года и продолжаем прогнозировать снижение нормы обязательных резервов в следующем квартале».