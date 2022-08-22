Архангельск, 22 августа, 2022, 08:48 — ИА Регнум. В Котласском районе Архангельской области под колесами грузовика погиб шестилетний мальчик, сообщает УГИБДД.

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ДТП произошло накануне вечером, 21 августа, на 461-м километре автодороги «Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово».

По предварительной информации, мальчик внезапно стал перебегать дорогу вблизи пешеходного перехода. Трагедия произошла на глазах у его матери. Обстоятельства трагедии выясняются сотрудниками ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске на регулируемом пешеходном переходе грузовик переехал женщину.