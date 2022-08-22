Якутск, 22 августа, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Сертификаты на получение жилья в 2022 году выдали 100 жителям Якутии, которые выпустились из детских домов. Документ они могут обменять на помещения, которые выберут сами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 августа в пресс-службе правительства региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Ключи

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Жилищные сертификаты также позволяют приобретать жильё большей площади, если добавить к его сумме материнский капитал или кредитные средства. Изначально документ выдают на получение квартиры размером в 33 квадратных метра. Всего в 2022 году обеспечить жильём при помощи сертификатов намерены 517 детей-сирот.

«Выплату могут получить социально адаптированные граждане. У заявителя не должно быть неснятой или непогашенной судимости, он не должен состоять в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств. Необходимо иметь постоянное место работы не менее 12 месяцев на дату подачи заявления», — отметили в правительстве.

Детям-сиротам, которые находятся в декретном отпуске или ухаживают за ребёнком — инвалидом, для получения сертификата работать не обязательно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чурапчинском районе Якутии дети-сироты добились получения положенного по закону жилья с помощью прокуратуры. Там констатировали нарушения сроков выделения жилья детям-сиротам.