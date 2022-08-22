Тбилиси, 22 августа, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В аэропорту Тбилиси 21 августа начала работать турецкая авиакомпания Southwind Airlines. Об этом сообщает пресс-служба компании TAV Georgia, управляющей аэропортами в Грузии.

Gia Gvilava Аэропорт. Тбилиси

По данным журналистов, самолёт компании совершил первый рейс в Анталию. Рейсы будут из Тбилиси в этот город и обратно будут совершаться с периодичностью раз в неделю. Это расписание утверждено до 25 сентября.

Сообщается, что другая турецкая авиакомпания Pegasus, которая уже выполняет регулярные полёты в Анталию, в сентябре увеличит их количество с пяти до шести рейсов в неделю.

Напомним, между Россией и Грузией нет прямых авиасообщений. Чаще всего российские туристы летят в эту республику через Турцию. Этим летом в Грузии больше всего туристов из РФ.