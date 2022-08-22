Москва, 22 августа, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало работу расчётов 152-мм гаубиц «Мста-Б» по позициям киевских террористов и укрепрайонам.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мста-Б

«Боевая работа расчётов 152-мм гаубиц «Мста-Б» ЗВО при выполнении огневых задач по уничтожению бронетехники и укреплённых позиций ВСУ в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в телеграм-канале российского оборонного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории бывшей УССР продолжается проведение Россией специальной военной операции, нацеленной на защиту мирного населения от нацистского киевского режима, а также на денацификацию и демилитаризацию указанной территории.