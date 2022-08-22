Чебоксары, 22 августа, 2022, 08:45 — ИА Регнум. В Чувашии из-за жары и засухи чрезвычайная пожарная опасность объявлена в шести районах. Об этом сообщает управление МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лес

В ведомстве со ссылкой на синоптиков отмечают, что с 22 по 26 августа из-за жаркой и засушливой погоды чрезвычайная пожарная опасность ожидается в большинстве районов Чувашии. По данным управления, в настоящее время она объявлена в шести муниципалитетах: Алатырском, Козловском, Урмарском, Яльчикском и Янтиковском районах, а также в Алатыре.

В управлении добавляют, что с начала года в Чувашии произошло девять лесных пожаров, последний из них зарегистрирован 20 августа в Батыревском районе на площади 170 кв. метров.

Напомним, что с 15 апреля в республике действует особый противопожарный режим. В этот период в лесах запрещено разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание мусора.

Отметим, что в мае 2022 года Госдумы приняла закон об увеличении штрафов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Для жителей штрафные санкции возрастут десятикратно, для должностных и юридических лиц — вдвое.

Как сообщало ИА REGNUM , 18 августа глава МЧС Александр Куренков из-за пожаров попросил губернаторов регионов Поволжья и Центральной России ввести запрет на посещение лесов. В Чувашии заявили, что данное ограничение введут 28 августа, и оно будет действовать до 18 сентября.

Подробнее: Посещение лесов ограничат в Чувашии с 28 августа