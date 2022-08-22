Зыряновский район, Томская область, 22 августа, 2022, 08:45 — ИА Регнум. В Зырянском районе Томской области правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП. Авария произошла днём 21 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.

УМВД по Томской области ДТП в Томской области

По предварительным данным, на 28 км автодороги Большедорохово — Тегульдет водитель автомобиля Лада Приора при съезде с главной дороги не уступил дорогу автомобилю ВАЗ, двигавшейся по встречной полосе. В результате столкновения водитель последней скончался на месте.

Шесть пострадавших госпитализированы. По данным облздрава, четверо из них — мужчины 32, 36 и 42 лет, а также 28-летняя женщина находятся в хирургическом отделении Зырянской районной больницы. 29-летний мужчина доставлен в травматологическое отделение больницы скорой медицинской помощи.

Кроме того, двухлетний ребёнок госпитализирован в реанимационное отделение больницы скорой медицинской помощи №2 Томска. Его состояние врачи оценивают как тяжёлое.

Как сообщало ИА REGNUM, Томская область оказались в тройке регионов России с наиболее низкой аварийностью на дорогах. В январе–июле 2022 года здесь зарегистрировано 46,5 ДТП с пострадавшими на 100 тыс. автомобилей.