Кабул, 22 августа, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Международная организация помощи заявила, что Афганистан, Мьянма и Южный Судан являются самыми смертельно опасными странами для международных гуманитарных работников. Об этом сообщает газета «8 Собх».

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

СМИ, основываясь на анализе базы данных безопасности сотрудников гуманитарных организаций, сообщили 21 августа, что с начала этого года по всему миру погибло 44 гуманитарных работника. Согласно представленной статистике, 11 гуманитарных работников были убиты в Южном Судане, восемь — в Афганистане и семь — в Мьянме.

Таким образом, Афганистан занимает второе место среди самых смертельно опасных стран для международных гуманитарных работников.

«Эти три страны являются не только одними из самых опасных мест для гуманитарных работников, но и чрезвычайно сложными местами для их граждан: почти 40 миллионов человек в этих странах сталкиваются с голодом», — говорится в отчёте.

Стоит отметить, что в документе также упоминаются восемь врачей кампании по вакцинированию, убитых неизвестными боевиками в Кундузе и Тахаре в феврале 2022 года.

«То, что в этом году в Афганистане погибли восемь гуманитарных работников, ужасно, — сказала Мелисса Корнетт, советник организации CARE по правам человека в Афганистане. — Они выполняли очень важную работу в стране, переживающей сложный гуманитарный кризис».

В то время как Афганистан входит в число самых смертельно опасных стран для гуманитарных работников, после прихода «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти потребность в международной помощи и организациях по оказанию помощи значительно возросла.