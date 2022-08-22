Мадрид, 22 августа, 2022, 08:45 — ИА Регнум. «Вильярреал» одержал победу над мадридским «Атлетико» в матче второго тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Aleksandr Osipov Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери

В составе «Вильярреала» голы забили полузащитник Йереми Пино на 73-й минуте и нападающий Жерар Морено на 97-й.

На сегодняшний день «Вильярреал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, на счету команды шесть очков. «Атлетико» с тремя очками идёт на восьмом месте.