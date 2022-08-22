Берн, , 08:56 — REGNUM Колоссальные прибыли — до $200 млн за одну поставку — получают коммерсанты, продающие американский газ европейским странам. Экспорт газа из США в Европу — отнюдь не альтруизм, пишет швейцарская газета Blick.

Поставка газа Иван Шилов © ИА REGNUM

Издание отмечает, что на всю Европу российского газа не хватает, цены на него растут «до десятикратного масштаба». В США же природный газ остаётся дешёвым, и американцы выставляют себя этакими спасителями Европы. Поставки сжиженного газа европейским странам за год выросли с 20% до 60%.

«Мотивированы ли такие действия альтруизмом? Вовсе нет», — отмечает газета.

Разница в цене на газ на двух континентах огромна. Прибыль коммерсантов и энергетических компаний доходит до $200 млн за каждую поставку природного газа из США в Европу. Основные игроки, которые покупают и продают американский газ, это французская TotalEnergies, швейцарские Trafigura и Gunvor, отмечает издание.

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