Уфа, 22 августа, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Универсальное ружейное масло, произведенное в Уфимском технопарке, вызвало особый интерес у посетителей международного военно-технического форума, который проходил в Москве с 15 по 21 августа. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

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Сообщается, что на форуме предприятие из Башкирии представило новые разработки для нужд Министерства обороны России — смазочные материалы для промышленного оборудования и металлообработки.

«Особый интерес у посетителей стенда вызвали такие разработки как универсальное ружейное масло Росойл-РЖ, универсальная проникающая смазка Росойл-ВЭДЭШКА. Они интересны тем, что выпускаются в аэрозольных баллончиках разных объемов», — приводит пресс-служба слова директора «ХТЦ УАИ-Росойл», доктора технических наук, профессора Владимира Шолома.

Отмечается, что на форуме предприятие продемонстрировало совместные разработки «ХТЦ УАИ», «25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны РФ» и военного инновационного технополиса «ЭРА».

«Технопарк «ХТЦ УАИ-Росойл» активно участвует в импортозамещении. В этом году предприятие как раз подало заявку в Фонд содействия инновациям и смогло реализовать проект по расширению производства и выпуску импортозамещающих канатных смазок для крупнейших отечественных производителей стальных канатов», — приводит пресс-служба слова министра промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александра Шельдяева.

Отмечается, что от Башкирии участие в форуме принимали девять предприятий: ПАО «ОДК-УМПО», АО «МК «Витязь» (в составе АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»), АО «КумАПП», АО НПП «Полигон», АО «УППО», ООО НПЦ «Астра», ООО «МЕГИ» и ООО «Комплексные логистические решения», Технопарк «ХТЦ УАИ-РОСОЙЛ».