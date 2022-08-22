Запорожье, Бывш. УССР, , 18:09 — REGNUM Постоянные обстрелы АЭС в Запорожской области — это месть своим бывшим гражданам со стороны киевского режима. Об этом 22 августа заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Запорожская АЭС Ralf1969

«Это просто желание нагадить России. И населению освобождённой части Запорожской области за то, что оказалось (в массе своей) лояльной «москалям»», — заявил эксперт.

Также это традиционная попытка устроить масштабную провокацию и свалить её на Россию, уверен Трухачёв.

«Последствия в виде ядерной катастрофы киевскому режиму просто безразличны» — заключил политолог.

Напомним, что обстрелы со стороны ВСУ Запорожской АЭС продолжаются.