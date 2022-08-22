Иркутск, , 08:42 — REGNUM Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поздравил жителей региона с Днем флага России, отмечаемым сегодня, 22 августа. В его обращении, в частности, сказано:

Российский флаг

«Флаг — это исторический символ государства, который подтверждает его суверенитет, свидетельствует о продолжении традиций. Он объединяет всех, кто осознает свою ответственность за страну, трудится во имя настоящего и будущего своего Отечества.

50-метровый российский триколор развернут сегодня в Иркутске. В Ангарске активисты будут раздавать ленточки с триколором, в Черемхово пройдёт тематический велопробег. В Саянске будет организована акция «Живой флаг» с участием молодежи. И это только малая часть программы. Я призываю вас как можно больше рассказывать о великой истории и богатой культуре России своим детям, чтобы они гордились Родиной и её флагом».

Как сообщало, с Днём Государственного флага граждан России поздравил президент Российской Федерации. По его словам, сегодня Государственный флаг России стал частью жизни российских граждан, как символ единства народа, его преданности Отечеству и готовности отстаивать национальные интересы.

Читайте также: Путин поздравил граждан России с Днём Государственного флага