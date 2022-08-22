Берлин, , 08:40 — REGNUM Ряд представителей оппозиции в Германии высказался в пользу запрета на выдачу шенгенских виз для граждан России. Об этом 22 августа сообщает немецкая газета Bild am Sonntag.

ФРГ Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Денниса Радтке из Христианско-демократического союза (ХДС), слова которого приводит издание, ему «невыносим» тот факт, что жители РФ «едут в отпуск в Европу и тратят свои деньги так, будто ничего не произошло».

«Федеральное правительство не должно снова выступать против наших европейских партнеров: выдача туристических виз для россиян должна быть прекращена», — заявила представитель «сестринской» ХДС партии Христианско-социальный союз (ХСС) Андреа Линдхольц, добавив, что этим Берлин подаст российскому населению «чёткие сигналы».

В свою очередь, представитель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Юрген Хардт отметил, что выдача виз должна быть прекращена только связанным с руководством РФ жителям нашей страны и уточнил, что не считает российский народ врагом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии Александр Вучич напомнил, что с 1 ноября Сербия из-за санкций не сможет получать нефть из России, которую доставляют в страну танкерами по Адриатическому морю, а затем по нефтепроводу через Хорватию.