Париж, , 08:36 — REGNUM Французский обозреватель Жани Леруа в своей статье для журнала Boulevard Voltaire высмеял политику Евросоюза по борьбе с энергетическим кризисом и попытками сэкономить энергию.

Энергетика Администрация Липецкой области

«На исходе зимы 2023 года во дворе Елисейского дворца проходит трогательная церемония. «Температуры, павшие за Францию» … Президент Франции Эммануэль Макрон просматривает цифры на термометре, от которых отказались французы», — иронизирует он.

Как пишет журналист, «были простуды, ангины и обморожения», однако у властей Франции получилось справиться с ограничениями, которые ввел проссийский лидер Владимир Путин.

«Слава обогревателям, которые оставались едва теплыми! Слава термостатам, установленным на 15 градусов!», — добавил Леруа.

Как сообщало ИА REGNUM, в первой половине 2022 года Швеция обогнала Францию в качестве крупнейшего нетто-экспортера электроэнергии в Европе, поскольку глубокие проблемы снизили доступность французской атомной энергетики до исторического минимума.

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