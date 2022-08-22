Париж, 22 августа 2022, 08:36 — REGNUM Французский обозреватель Жани Леруа в своей статье для журнала Boulevard Voltaire высмеял политику Евросоюза по борьбе с энергетическим кризисом и попытками сэкономить энергию.
Как пишет журналист, «были простуды, ангины и обморожения», однако у властей Франции получилось справиться с ограничениями, которые ввел проссийский лидер Владимир Путин.
Как сообщало ИА REGNUM, в первой половине 2022 года Швеция обогнала Францию в качестве крупнейшего нетто-экспортера электроэнергии в Европе, поскольку глубокие проблемы снизили доступность французской атомной энергетики до исторического минимума.
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