Во Франции высмеяли усилия Евросоюза по экономии энергии
Париж, 22 августа, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Французский обозреватель Жани Леруа в своей статье для журнала Boulevard Voltaire высмеял политику Евросоюза по борьбе с энергетическим кризисом и попытки сэкономить энергию.
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Энергетика
«На исходе зимы 2023 года во дворе Елисейского дворца проходит трогательная церемония. «Температуры, павшие за Францию» … Президент Франции Эммануэль Макрон просматривает цифры на термометре, от которых отказались французы», — иронизирует он.
Как пишет журналист, «были простуды, ангины и обморожения», однако у властей Франции получилось справиться с ограничениями, которые ввел пророссийский лидер Владимир Путин.
«Слава обогревателям, которые оставались едва теплыми! Слава термостатам, установленным на 15 градусов!» — добавил Леруа.
Как сообщало ИА REGNUM, в первой половине 2022 года Швеция обогнала Францию в качестве крупнейшего нетто-экспортера электроэнергии в Европе, поскольку глубокие проблемы снизили доступность французской атомной энергетики до исторического минимума.
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