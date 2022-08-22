* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 22 августа, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хайбатулла Ахундазада произвёл новые назначения на посты высшего и среднего уровня.

isafmedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По сообщению информационного агентства «Шафакна», Забихулла Муджахид, пресс-секретарь правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), опубликовал 21 августа в своём «Твиттере» новый приказ муллы Хайбатуллы Ахундазада о назначениях.

Аттаулла Умари, заместитель министра обороны и узбекский командир «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), назначен исполняющим обязанности министра сельского хозяйства, ирригации и животноводства; Абдурахман Рашид, глава министерства сельского хозяйства, назначен заместителем министра по делам мигрантов и репатриантов.

Мохаммад Хан, губернатор провинции Урузган, назначен губернатором провинции Пактия, а Мохаммад Али Джан Ахмад, губернатор Пактии, назначен губернатором Урузгана.

Забихулла Муджахид снят с должности заместителя министра информации и культуры. На его место назначен мэр Герата маулави Хаятулла Мухаджир Фарахи. Пока неясно, какую новую должность получит Забихулла Муджахид, однако это известное лицо талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжит работу в качестве официального представителя движения.

Абдул Каюм Закир назначен командующим в Панджшере и Андарабе, мулла Мохаммад Тайаб Хаккани — начальником полиции Панджшера, а человек с позывным «Мусафир» — командиром бригады «Панджшер». Маулави Абдул Захир Хадим, мэр города Фарах, назначен начальником полиции одноименной провинции; маулави Абдулвали Идрис, командир бригады «Фарах», назначен мэром города Фарах, мулла Нематулла Масум, начальник полиции Фараха, назначен командиром бригады «Фарах».