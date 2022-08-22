Махачкала, , 08:36 — REGNUM Власти Дагестана окажут поддержку пострадавшим в ДТП в Ногайском районе и семьям погибших. Распоряжение об выделении финансовой помощи будет подписано в ближайшие дни, сообщил глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

ДТП Sistak

«Правительством Дагестана в ближайшее время будет издано распоряжение о выделении финансовых средств. Мы должны быть рядом с людьми в такое тяжелое время. Это наша обязанность», — заявил премьер-министр.

Напомним, в ночь на 19 августа на трассе «Кочубей — Минеральные Воды» в Дагестане произошла автоавария — микроавтобус «Форд Транзит» столкнулся с грузовой фурой, в результате погибли восемь человек, пятеро пострадали, им оказывают помощь с больницах Махачкалы. Состояние пострадавших стабильно тяжелое, рассказали в минздраве. Среди них один ребенок в возрасте девяти лет.

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