Оренбург, , 08:35 — REGNUM В Оренбурге местный житель потребовал в судебном порядке взыскать с двух клиник 5 млн рублей за некачественно оказанную медпомощь, сообщили в пресс-службе Дзержинского райсуда города.

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В 2017 году мужчина попал в ДТП, его экстренно доставили в больницу и прооперировали. Затем оренбуржец проходил лечение в другой клинике. В голень пациента установили спицу, которая позже отошла. В связи с возникшими осложнениями он обратился в ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. академика Г. А. Илизарова, где ему поставили аппарат Илизарова и произвели удаление дистальных винтов.

Посчитав, что в оренбургских клиниках ему оказали некачественную медицинскую помощь, истец потребовал взыскать с двух больниц в солидарном порядке компенсацию морального вреда 5 млн рублей и расходы на оплату услуг представителя 40 тыс. рублей. По результатам экспертизы был установлен факт некачественной услуги только в одной клинике Оренбурга. С нее и решено взыскать компенсацию. Размер выплаты составит 100 тыс. рублей. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.