Джакарта, , 08:35 — REGNUM Министр-координатор по вопросам политики, безопасности и прав человека Индонезии Махфуд заявил, что правительство выплатило компенсацию 650 жертвам терроризма из 1370 человек, сообщает CNN Indonesia.

Флаг Индонезии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Около 720 жертв не получили компенсацию от правительства. Об этом было сказано во время «Международного дня памяти и уважения жертв терроризма».

Жертвы терроризма имеют возможность получить компенсацию от государства. Сумма компенсации будет оценена соответствующим учреждением и утверждена постановлением суда.

Как сообщало ИА REGNUM, высокоскоростной пассажирский электропоезд и инспекционный поезд, специально предназначенные для высокоскоростной железной дороги Джакарта — Бандунг в Индонезии, покинули порт Циндао в провинции Шаньдун на востоке Китая.

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