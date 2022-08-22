Джакарта, 22 августа, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Министр-координатор по вопросам политики, безопасности и прав человека Индонезии Махфуд заявил, что правительство выплатило компенсацию 650 жертвам терроризма из 1370 человек, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Индонезии

Около 720 жертв не получили компенсацию от правительства. Об этом было сказано во время «Международного дня памяти и уважения жертв терроризма».

Жертвы терроризма имеют возможность получить компенсацию от государства. Сумма компенсации будет оценена соответствующим учреждением и утверждена постановлением суда.

Как сообщало ИА REGNUM, высокоскоростной пассажирский электропоезд и инспекционный поезд, специально предназначенные для высокоскоростной железной дороги Джакарта — Бандунг в Индонезии, покинули порт Циндао в провинции Шаньдун на востоке Китая.