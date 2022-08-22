Томск, , 08:34 — REGNUM 1 сентября в школы Томской области придут 126 тыс. детей. Ещё 56 тыс. дошкольников пойдут в детсады, 60 тыс. студентов — в университеты, 28 тыс. — в колледжи и техникумы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

В школе Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам губернатора Владимира Мазура, за последние пять лет в регионе построено 17 детских садов на 2550 мест и шесть школ на 5 600 мест. Впрочем, этого недостаточно, поскольку каждый год в области фиксируется рост числа школьников на 1,5 тыс. человек.

«Только Томск нуждается в 16 новых школах на 8 100 мест. Томску, Томскому и Молчановскому районам нужны 10 новых детских садов. 152 школы региона нуждаются в капитальном ремонте», — отметили в администрации.

Кроме того, области требуется 57 «Точек роста», три школьных «Кванториума» и три «Доброшколы». 228 школ ждут цифровую образовательную среду, которая позволит использовать в образовании ресурсы цифровых платформ.