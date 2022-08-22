Москва, 22 августа, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Курс Североатлантического альянса, игнорирующий красные линии, является рискованным. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью «Известиям».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Деструктивный курс стран НАТО на игнорирование наших красных линий и втягивание в противостояние с Россией [на территории бывшей УССР] с балансированием на грани прямого вооружённого конфликта является в высшей степени рискованным», — сказал Рябков.

По его словам, политика эскалации может привести к военному столкновению ядерных держав. Рябков отметил, что Москва может применить ядерное оружие только в качестве ответной меры на агрессию с применением оружия массового поражения против России или её союзников.