Ульяновск, 22 августа, 2022, 08:32 — ИА Регнум. В Ульяновской области стартовали мероприятия, посвящённые Дню Государственного флага России. Они будут идти три дня, тематические события организованы во всех муниципальных образованиях, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Алексей Колчин ИА REGNUM Флаги России

В преддверии праздника в регионе раздавали ленточки триколор в общественных местах, основными площадками стали площади Ленина и 30-летия Победы, а также территория у областного краеведческого музея в Ульяновске.

Тематические события проходят во всех муниципальных образованиях региона. В учреждениях культуры запланированы интерактивные программы, лекции, викторины и серии мастер-классов.

22 августа в Ульяновске покажут фильмы о малой родине, созданные детьми и подростками в рамках конкурса «КиноЛетопись». Областная библиотека для детей и юношества имени С. Т. Аксакова организовала книжно-иллюстративные выставки, литературный обзор и подготовила интерактивные площадки «Флаг Родины моей» и «Гордые символы моей Родины».

В полдень на главных площадях в муниципальных образованиях пройдут церемонии торжественного поднятия государственного флага с участием почётных жителей. В Ульяновске развернут 50-метровый флаг России, а затем стартует молодёжный автопробег.

Праздничные мероприятия продолжатся 23 августа в квартире-музее семьи Ульяновых: по предварительным заявкам можно посетить лекцию «Флаг России — гордость народа», где сотрудники расскажут об истории возникновения флага РФ с XVII века до наших дней. В это же время в павильоне «Оружие Подвига» пройдёт тематическая экскурсия «Знамя Победы».

В своём поздравлении губернатор Ульяновской области Алексей Русских отметил, что День Государственного флага России — праздник «каждого гражданина нашей многонациональной страны». По его словам, триколор «олицетворяет мощь и суверенитет Отечества, его славную историю и традиции, а также подчёркивает единство народов России, их благородство и честь».

Глава региона назвал флаг России символом трудовых, военных и спортивных побед, достижений в науке и искусстве:

«Сегодня особенно важно понимать, что только вместе мы сможем сохранить Россию сильной и процветающей державой. Для этого нужно любить государственные символы, чтить многовековые традиции и ценности, бережно передавая их молодым поколениям, отстаивать интересы Отчизны на всех фронтах».

Как сообщало ИА REGNUM , 22 августа в Москве завершится всероссийский флешмоб, посвящённый Дню Государственного флага России: на Поклонной горе волонтёры развернут огромный флаг, части которого сшиты из фрагментов с пожеланиями жителей страны, а также ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области.