Село Родино, Алтайский край, 22 августа, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Школе в селе Степное присвоят имя уроженца Родинского района Алтайского края Сергея Замятина. Как сообщает 22 августа телегарм-канал Алтайского краевого законодательного собрания, он погиб во время спецоперации на территории ЛНР. 19 августа в селе открыли мемориальную доску в память о герое. В церемонии приняли участие депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания, члены фракции «Единая Россия» Сергей Серов и Алексей Кривенко.

АКЗС Сергей Замятин погиб 10 мая 2022 года в бою при форсировании реки Северский Донец

Сергей Замятин погиб 10 мая 2022 года в бою при форсировании реки Северский Донец у населенного пункта Белогоровка Луганской области. Он был огнеметчиком взвода радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Ему было 25 лет.

Военнослужащий закончил Степановскую школу Родинского района с золотой медалью, а в 2020 году — магистратуру Института ХиХФТ Алтайского госуниверситета с «красным» дипломом. После этого Замятин пошел служить в армию.

Сергей Замятин награжден посмертно Орденом мужества. Мемориальная доска размещена на школе, выпускником которой он был.

Как отметил Сергей Серов, после капитального ремонта школа будет носить имя героя, для этого уже подготовлены соответствующие документы. «Важно воспитывать подрастающее поколение в духе служения Отчизне и Родине», — сказал депутат.

Напомним, на территории бывшей УССР продолжается проведение специальной военной операции, нацеленной на защиту мирного населения от нацистского киевского режима, а также на денацификацию и демилитаризацию указанной территории.

Военные, служащие на стороне нацистского киевского режима, регулярно ведут обстрелы освобождённых Россией территорий и проживающего на них мирного населения, а также намеренно бьют по Запорожской АЭС. Редакция ИА REGNUM ведет трансляцию.

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