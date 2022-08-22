Москва, , 08:31 — REGNUM Сербия с 1 ноября 2022 года из-за санкций останется без российской нефти с 1 ноября. Об этом сегодня, 22 августа, заявил президент страны Александр Вучич.

Сербия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, что страна не сможет получать нефть из России, которую доставляют в Сербию танкерами по Адриатическому морю, а затем по нефтепроводу через Хорватию.

Вучич выразил озабоченность в обращении к гражданам: «Что будем делать с электроэнергией, нефтью? С 1 ноября не будет российской нефти для жителей Сербии, мы будем под санкциями».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне Сербия обеспечила себя природным газом на 62%.

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