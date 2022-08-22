Сеул, , 08:34 — REGNUM По состоянию на конец июля 2022 года объём валютных депозитов в банках Южной Кореи составил $90,38 млрд, что на $3,32 млрд больше по сравнению с июнем текущего года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

По их словам, показатель увеличился на фоне растущих надежд по поводу ослабления местной валюты по отношению к доллару.

Общий объём депозитов юридических лиц выросли на $3,33 млрд, до $75,9 млрд, а физических лиц, напротив, упали на $10 млн, до $14,48 млрд.

Отметим, что в июле текущего года $1 торговался в Южной Корее на уровне 1307,5 вон, что на 26,6 вон больше, чем в июне.

Банковский вклад (депозит) — это фиксированная денежная сумма, которую клиент передает на хранение банку и получает от этого доход в виде начисленных процентов.