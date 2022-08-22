Сеул, 22 августа, 2022, 08:34 — ИА Регнум. По состоянию на конец июля 2022 года объём валютных депозитов в банках Южной Кореи составил $90,38 млрд, что на $3,32 млрд больше по сравнению с июнем текущего года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

По их словам, показатель увеличился на фоне растущих надежд по поводу ослабления местной валюты по отношению к доллару.

Общий объём депозитов юридических лиц выросли на $3,33 млрд, до $75,9 млрд, а физических лиц, напротив, упали на $10 млн, до $14,48 млрд.

Отметим, что в июле текущего года $1 торговался в Южной Корее на уровне 1307,5 вон, что на 26,6 вон больше, чем в июне.

Банковский вклад (депозит) — это фиксированная денежная сумма, которую клиент передает на хранение банку и получает от этого доход в виде начисленных процентов.