Сеул, , 08:29 — REGNUM Совместные регулярные военные учения США и Южной Кореи с новым названием Ulchi Freedom Shield (UFS) стартовали 22 августа. Об этом 22 августа сообщает южнокорейское агентство Рёнхап.

Учения США и Южной Кореи Pacom. mil

Отмечается, что манёвры будут проходить до 1 сентября 2022 года в них будут включены компьютерная симуляция для командных пунктов, полевая подготовка и учения по гражданской обороне. При этом в ходе первой части учений военные США и Южной Кореи отработают отражение атак армии КНДР, а в ходе второй части — контратакующие операции.

Также указывается, что военными во время учений обеих стран будут отработаны разные варианты сценариев в 13 комбинированных программах подготовки, включая обнаружение самодельных взрывных устройств на АЭС, пожар на заводе полупроводников, террористические атаки на аэропорты, паралич системы банков и нападение беспилотников.

Кроме того, уточняется, что в учения входит оценка полного оперативного потенциала (FOC), являющуюся необходимой процедурой для передачи в будущем полного оперативного контроля (OPCON) из Вашингтона в Сеул.

Как сообщало ИА REGNUM, в Австралии 19 августа стартовали военные учения Pitch Black с участием ряда стран региона, членов военного блока НАТО и их союзников.