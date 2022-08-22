Берлин, 22 августа, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Министр экономики Германии Роберт Хабек исключил возможность продления срока службы трех оставшихся в стране атомных электростанций в целях экономии газа, так как это позволит сэкономить не более 2% потребляемого газа, но министр финансов Кристиан Линднер его не поддержал, передает агентство Reuters.

Heinrich-Böll-Stiftung Роберт Хабек

Такой экономии недостаточно, чтобы возобновить дебаты о выходе из атомной энергетики, учитывая, что по этому вопросу уже создался консенсус, сказал Хабек 21 августа во время дискуссии с гражданами на дне открытых дверей в правительстве.

«Это неверное решение, учитывая, как мало мы сэкономим», — сказал министр экономики, член партии «зеленых», которая уходит корнями в антиядерное движение 1970-80-х годов.

С ним не согласен министр финансов Линднер, представляющий партию свободных демократов, который вновь подтвердил свое мнение о том, что лучше на ограниченное время продлить срок службы атомных станций, чем возвращать в строй угольные.

«Нам следует не слишком привередничать, а сохранить все возможности», — сказал он и добавил, что в сложившихся обстоятельствах он готов рассмотреть возможность продления срока службы АЭС «на несколько лет».

Хабек сказал, что готов продлить срок службы одной АЭС в Баварии, если стресс-тест покажет, что это необходимо для обеспечения стабильности и снабжения электросети в зимний период.