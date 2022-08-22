* талиба — запрещённая в России организация

Файзабад, Афганистан, 22 августа, 2022, 08:28 — ИА Регнум. В уезде Аргу афганской провинции Бадахшан местная жительница свела счёты с жизнью. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Thebluediamondgallery.com Самоубийство

Согласно источникам, она была женой известного талиба (организация, деятельность которой запрещена в РФ) маулави Абдул Саттара. Инцидент произошел в деревне Дуглат.

По словам местных жителей, маулави Абдул Саттар и его коллеги не выпускают женщин из дома и вводят строгие ограничения в их отношении.

Недавно в городе Файзабад, столице провинции Бадахшан, несколько женщин были избиты талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за то, что они хотели пойти за покупками без махрама.