Вашингтон, 22 августа, 2022, 08:42 — ИА Регнум. США обязались выделить в помощь киевскому режиму $25,2 млн, таковы данные системы мониторинга Ukraine Support Tracker. Публикация издания Newsweek об этом вызвала активную реакцию читателей.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Так, пользователь HH Victor отметил, что помощь Киеву — лишь пустая трата миллиардов.

«Это, по сути, чёрная дыра с горизонтом событий, из которого ничего не возвращается и за которым всё, деньги, вооружения или люди, просто исчезает», — подчеркнул он.

Читатель Willysp предложил президенту США Джо Байдену накачивать Киев деньгами, чтобы киевский режим никогда не раскрыл подробности преступлений, совершённых Байденом и его сыном Хантером на территории бывшей УССР.

Европа в июле также заверяла Киев в своей поддержке, но к августу ни одна из крупных стран ЕС «не взяла на себя существенных новых обязательств».

Комментируя это, Malcolm Tent признался, что верил в объединение Запада против России силами «всемогущего» Байдена. Но оказалось, что «Запад не так-то много и даёт!»

Комментатор с ником Roger Vincent заявил, что только крайне наивные люди полагают, что все деньги идут Киеву, как утверждает американское правительство.

«Эти деньги питают наш военно-промышленный комплекс для производства нового оружия и так далее для Вооружённых сил США», — указал читатель.

Читайте также: «Поэтому его продают?» — Киев обещает, что западное оружие не окажется у РФ