Оренбург, , 08:25 — REGNUM В Оренбурге местный житель лишился трёхкомнатной квартиры из-за кредитного долга, сообщили 22 августа в пресс-службе Дзержинского райсуда города.

Квартира Иван Шилов © ИА REGNUM

Истцом выступило ПАО «Промсвязьбанк». Компания указала, что в 2017 году с ответчиком заключила кредитный договор на покупку квартиры под залог указанного имущества. Кредитор перестал выполнять финансовые обязательства. Истец потребовал обратить взыскание на жилое помещение. Сумма долга составила свыше 1,9 млн рублей.

Дело рассматривалось без ответчика. Он не явился на судебное заседание, хотя был извещён. Суд удовлетворил требования, заявленные в иске.