Бергамо, Италия, , 08:21 — REGNUM «Аталанта» сыграла вничью с «Миланом» в матче второго тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Футбол

В составе «Аталанты» гол забил полузащитник Руслан Малиновский на 29-й минуте. У «Милана» отличился Исмаэль Беннасер на 68-й.

На сегодняшний день «Аталанта» занимает четвёртое место в Серии А, на счету команды четыре очка. «Милан» с четырьмя очками идёт на третьем месте.

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