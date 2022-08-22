Неаполь, Италия, , 08:18 — REGNUM «Наполи» одержал победу над «Монцей» в матче второго тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 4:0.

Кварацхелия (справа) Алексей Колчин © ИА REGNUM

В составе «Наполи» дубль оформил бывший нападающий казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия. Также отличились форвард Виктор Осимхен и защитник Ким Мин Джэ.

На сегодняшний день «Наполи» занимает первое место в Серии А, на счету команды шесть очков. «Монца» идёт на 20-м месте без набранных очков.

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