Неаполь, Италия, 22 августа, 2022, 08:18 — ИА Регнум. «Наполи» одержал победу над «Монцей» в матче второго тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 4:0.

Алексей Колчин ИА REGNUM Кварацхелия (справа)

В составе «Наполи» дубль оформил бывший нападающий казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия. Также отличились форвард Виктор Осимхен и защитник Ким Мин Джэ.

На сегодняшний день «Наполи» занимает первое место в Серии А, на счету команды шесть очков. «Монца» идёт на 20-м месте без набранных очков.