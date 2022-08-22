* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 22 августа, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Семь талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в результате подрыва колонны радикалов на мине в афганской провинции Панджшер.

Цитата из к/ф «Казино». Реж. Мартин Скорсезе. 1995. США - Франция Взрыв

Как сообщил газете «8 Собх» авторитетный источник из Фронта национального сопротивления Афганистана, не пожелавший назвать своё имя, инцидент произошел 21 августа в районе Гурготи уезда Руха.

Согласно источнику, в результате взрыва семь боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и ещё пятеро получили ранения. В результате взрыва также были уничтожены два талибских (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пикапа.

Источники сообщают, что после взрыва на рынке уезда Руха талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали проверять мобильные телефоны местных жителей.

Радикалы пока ничего не сказали по поводу этих утверждений.