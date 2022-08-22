Лидеры стран Запада призвали обеспечить безопасность Запорожской АЭС
Вашингтон, 22 августа, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Президенты США Джо Байден и Франции Эммануэль Макрон, а также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе телефонного разговора обсудили необходимость прекращения военной эскалации на территории Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба Белого дома.
Отмечается, что стороны подтвердили поддержку киевского режима в долгосрочной перспективе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что готовящуюся со стороны киевских террористов провокацию на Запорожской АЭС удалось предотвратить. Однако он подчеркнул, что нет сомнений, что режим Зеленского предпримет новые провокации и обстрелы Запорожской АЭС.
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