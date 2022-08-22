Вашингтон, 22 августа, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Президенты США Джо Байден и Франции Эммануэль Макрон, а также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе телефонного разговора обсудили необходимость прекращения военной эскалации на территории Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба Белого дома.

Ццитата из видео «BIDEN zu SCHOLZ «Du hast einen hervorragenden Job gemacht, wir danken dir dafür“» Олаф Шольц и Джо Байден

«Они также обсудили ситуацию на Запорожской АЭС, в том числе необходимость избегать военных действий близ станции, а также важность визита в кратчайшие сроки экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны подтвердили поддержку киевского режима в долгосрочной перспективе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что готовящуюся со стороны киевских террористов провокацию на Запорожской АЭС удалось предотвратить. Однако он подчеркнул, что нет сомнений, что режим Зеленского предпримет новые провокации и обстрелы Запорожской АЭС.

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