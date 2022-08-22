Москва, , 08:16 — REGNUM О героизме и мужестве младшего сержанта Сергея Соловьёва, которые он проявил в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации территории бывшей УССР, сообщили 22 августа в Минобороны России.

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Отмечается, что подразделение, в составе которого действовал младший сержант, удерживало занятые позиции до прибытия основных сил ВС РФ, когда киевские нацисты предприняли массированную атаку, пытаясь выдавить российских военных с них.

Также указывается, что во время боя Соловьёв лично уничтожил свыше десяти радикалов и боевую машину пехоты врага, после чего киевские боевики вначале отступили, а затем были уничтожены.

«Своими мужественными действиями младший сержант Соловьёв заставил противника отступить, что позволило успешно выполнить задачи по удержанию важного плацдарма. При этом потерь среди личного состава и техники российских войск допущено не было», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские войска совершили обстрел Горловки и Озеряновки в Донецкой Народной Республике.